Lacrime e dolore al funerale dei due giovani morti a Corleone: basta con queste tragedie

Sono stati celebrati i funerali di Giulia Sorrentino e Rosario Leto, i due giovani di 18 e 16 anni morti nel tragico incidente stradale a Corleone la notte tra sabato e domenica. Attorno alle 11 i feretri sono arrivati nei pressi della Chiesa Madre. Ad attenderli l’intero paese che si è stretto attorno al dolore dei genitori delle vittime. Le famiglie hanno deciso di celebrare insieme la messa per dare l’ultimo saluto ai due ragazzi. La funzione è stata celebrata da Don Vincenzo Pizzitola. Il prete nell’omelia ha invitato i giovani ad amare la vita e ad avere un maggiore senso di responsabilità. «La morte prematura di Giulia e Rosario - ha detto - è un colpo doloroso per tutta la collettività. Basta con queste tragedie e stragi sulle strade». La chiesa era gremita e fuori la piazza c’erano tantissimi amici e conoscenti che non sono riusciti ad entrare. Le bare sono stati accolti dai giovani con un lancio di palloncini. Gli amici indossavano una maglietta con la foto dei due ragazzi.

© Riproduzione riservata