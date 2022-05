Partinico: camion contro scooter elettrico, Cielo Dolci muore schiacciato dal mezzo pesante

Nuova tragedia sulle strade siciliane: a perdere la vita Cielo Dolci, figlio del grande sociologo Danilo. Il 70enne, in sella al proprio scooter elettrico, è morto dopo essere stato schiacciato da un mezzo pesante a Partinico, in provincia di Palermo. L'incidente è avvenuto intorno alle 10,30 in via Vecchia di Borgetto. Cielo Dolci era il terzogenito della relazione tra Danilo Dolci e Vincenzina Mangano.

All'arrivo dei soccorsi, l'uomo era già morto: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sul posto si sono recati gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilevi e ascoltato il camionista e i testimoni oculari. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il medico legale.

Soltanto ieri era stata registrata un'altra vittima nel Palermitano: a Villabate era morto un pedone, il terzo in una settimana, investito da uno scooter. Si tratta di un 55enne di origini marocchine, Mohamed Boudara, investito e ucciso da uno scooter Piaggio Beverly in corso Vittorio Emanuele. La vittima era stata centrata dal mezzo a due ruote ed era finita a terra. Il 55enne era stato trasferito con l'ambulanza al Policlinico di Palermo dove è morto.

