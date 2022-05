Muore investito da uno scooter a Villabate: terzo pedone ucciso in una settimana nel Palermitano

Ancora un pedone ucciso mentre attraversa la strada nel Palermitano. Si tratta di un 55enne di origini marocchine, Mohamed Boudara, che è stato investito da uno scooter Piaggio Beverly in corso Vittorio Emanuele a Villabate. Si tratta del terzo incidente mortale che vede coinvolti pedoni in appena una settimana.

La vittima è stata centrata dal mezzo a due ruote ed è finita a terra. Sul posto immediatamente sono accorsi i sanitari del 118 che hanno trasportato il 55enne al Policlinico di Palermo dove è morto. Il giovane di 19 anni, alla guida dello scooter, è stato ascoltato dalle forze dell'ordine intervenute ed è ora indagato per omicidio stradale. Il veicolo è stato sequestrato.

Donna investita e uccisa in via Titone

L'incidente giunge a poche ore da quello in via Titone, a Palermo, dove una donna è morta. La vittima, in questo caso, è una 60enne, Loretta Russo, investita e morta sul colpo. Dalla prima ricostruzione è emerso che la vettura condotta da una giovane automobilista si sia schiantata contro un’altra auto e nell'urto sia rimasta coinvolta la vittima che era a piedi. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone.

Pedone investito e ucciso in via Belgio

Soltanto una settimana fa, un altro pedone, era morto a Palermo. Francesco D'Amore, era stato investito il 5 maggio scorso, poco dopo le 17, all'angolo fra via Belgio e viale Strasburgo da un camion. Era stato soccorso e trasportato in ospedale ma per il 65enne non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata travolta mentre attraversava la strada dal mezzo pesante che proveniva da via Belgio e doveva svoltare verso viale Strasburgo.

