Palermo, morto il pedone travolto da un camion in via Belgio. Motociclista ferito in via Roma

È morto all'ospedale Villa Sofia di Palermo Francesco D'Amore, il pedone investito questo pomeriggio, poco dopo le 17, all'angolo fra via Belgio e viale Strasburgo da un camion.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, di circa 65 anni, sarebbe stato travolto mentre attraversava la strada dal mezzo pesante che proveniva da via Belgio e doveva svoltare verso viale Strasburgo. Sul posto gli uomini dell'Infortunistica della polizia municipale, i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e poi caricato la vittima in ambulanze e trasferita in ospedale.

Traffico paralizzato in tutta la zona. Auto bloccate già sul cavalcavia che da viale Regione Siciliana porta in città.

Quasi contemporaneamente un altro incidente si è verificato dall'altra parte di Palermo: in via Roma, all'altezza di piazza Borsa. L'incidente ha visto coinvolto un motociclista che per fortuna avrebbe riportato solo delle escoriazioni. Anche in questo caso in azione la squadra Infortunistica dei vigili urbani.

© Riproduzione riservata