L’arte del consenso di Cusumano a Palermo: «Ho 660 attori, lì»

Il mondo della cultura e un sottobosco di affari, clientele e soldi. Non tantissimi ma in grado di tenere legati il politico che aveva il «serbatoio elettorale» da riempire e gli artisti che cercavano ribalta. L’inchiesta Cala il sipario per truffa ai danni dello Stato e falsi in atti pubblici in cui sono finiti ai domiciliari l'ex consigliere comunale di Palermo Giulio Cusumano e il cantante Alessio Scarlata arriva a distanza di tre mesi dall’indagine che aveva portato agli arresti domiciliari la trombettista Marianna Musotto (ora tornata in libertà) in quel caso per un presunto tentativo di corruzione all’assessorato regionale alla Cultura. Il tema, ricorrente, nelle due indagini, è il rapporto fra artisti e politici affinché lo spettacolo vada avanti. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola il servizio di Vincenzo Giannetto

