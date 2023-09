Truffe sugli spettacoli a Palermo, archiviazione per Angela Fundarò

Il gip di Palermo Clelia Maltese ha archiviato il procedimento nei confronti di Angela Fundarò, consigliere della fondazione Sant’Elia che era stata coinvolta nella truffa degli spettacoli nella quale erano indagati, tra gli altri, l’ex consigliere comunale Giulio Cusumano e il cantante Alessio Scarlata.

Cusumano e Scarlata lo scorso novembre avevano patteggiato la pena. La consigliera della Fondazione, difesa dall’avvocato Antonio Gargano, era indagata per truffa allo Stato. Il procedimento, come richiesto anche dalla procura, è stato archiviato per manifesta infondatezza della notizia di reato.