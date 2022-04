Tragedia sfiorata a Villabate, il forte vento abbatte due grossi alberi vicino ad un supermercato

Tragedia sfiorata a Villabate. A causa del forte vento che da ieri sta imperversando nel Palermitano, due grossi alberi sono caduti per strada, in via Alcide De Gasperi, vicino ad un supermercato. Fortunatamente in quel momento non passavano pedoni e auto.

Come si vede dalla foto, gli alberi, due pini, sono di notevoli proporzioni e nella caduta hanno sollevato addirittura la pavimentazione del marciapiedi e divelto un palo elettrificato, facendolo crollare sulla sede stradale. La via, invasa dagli alberi, è stata chiusa al traffico fino alla sua messa in sicurezza.

Sul posto immediatamente sono giunti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco per rimuovere i due pini con l'aiuto delle motoseghe e liberare la carreggiata. Nessuno è stato colpito dagli alberi malgrado la strada sia molto trafficata.

