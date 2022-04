Palermo, gara clandestina di cavalli a Brancaccio con decine di scooter a tutta velocità

Ancora una gara clandestina di cavalli a Palermo e questa volta la competizione è finita su Tik Tok. Scenario, via Pecoraino a Brancaccio e come si vede dalle immagini postate sul social network un cavallo e il suo driver corrono e attorno decine di scooter, anche con tre persone in sella o senza casco, che seguono l'animale a tutta velocità.

Si sentono clacson impazziti, urla di incitamento, il tutto in pieno giorno. Non si sa a quando risalga la gara ma l'utente di Tik Tok ha postato le immagini questa mattina con la scritta "Per la seconda volta, nel giro di due ore. Dove sei pakistano".

Alla fine, una frase, forse pronunciata da chi stava riprendendo: "Vai cafuddalu", all'indirizzo del driver che avrebbe dovuto percuotere maggiormente il cavallo.

Le immagini, sicuramente, verranno esaminate dalle forze dell'ordine che tenteranno di individuare i responsabili.

Lo scorso 14 febbraio un'altra gara clandestina di cavalli, a Brancaccio, era finita sui social. Successivamente i protagonisti erano stati individuati e denunciati dalle forze dell'ordine.

