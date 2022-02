Palermo, la corsa clandestina di cavalli a Brancaccio: quattro identificati e denunciati

Sono stati identificati e denunciati alcuni giovani che hanno preso parte ieri - 13 febbraio - alla corsa di cavalli che si è svolta a Palermo, in via Pecoraino, nella zona industriale di Brancaccio, utilizzando il percorso allestito per una gara ciclistica dilettantistica. Due giovani a bordo di due calessi trainati dai cavalli si sono sfidati in una gara vietata clandestina. Attorno scooter con a bordo altri ragazzi che incitavano gli animali e bloccavano le auto. La polizia ha denunciato quattro persone che sarebbero state presenti alla corsa clandestina avvenuta tra via Ducrot e via Pecoraino, quartiere Brancaccio.

Le indagini degli investigatori del commissariato Brancaccio sono partite dall’acquisizione del video, segnalato da alcuni animalisti, che mostrava la gara non autorizzata che si è conclusa sotto uno striscione con la scritta «Arrivo» e un arco gonfiabile rimasto dopo una gara di ciclismo, questa sì autorizzata. Dall’analisi delle immagini si è arrivati all’identità di alcuni dei partecipanti. I poliziotti sono riusciti a rintracciare e sequestrare uno dei calessi usati. Nessuna traccia invece degli animali. Proseguono intanto le indagini per risalire all’identità degli altri partecipanti che rischiano anche loro una denuncia, in concorso, per maltrattamento di animali e competizione non autorizzata di animali.

© Riproduzione riservata