Siccità, il presidente Galvagno invita la commissaria Ue in Sicilia: l'Europa ci deve aiutare

«Di fronte al dramma dell’emergenza idrica, l’Europa ha il dovere di garantire un sostegno concreto ai territori più fragili e periferici, per questo invito la commissaria Roswall in Sicilia perché la resilienza si costruisce con investimenti mirati e attraverso l'ascolto di chi, come i siciliani, ha bisogno di risposte rapide e concrete». Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno intervenendo a Bruxelles nel corso della 167ª sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, presieduta da Kata Tüttő, portando all’attenzione delle istituzioni europee la difficile situazione che l’Isola sta vivendo a causa della prolungata emergenza idrica.

Nel suo intervento, rivolgendosi direttamente alla Commissaria europea per l’Ambiente e la resilienza idrica, Jessika Roswall, Galvagno ha sottolineato come proprio «la strategia europea debba tener conto delle specificità dei territori, affrontando la crisi con soluzioni uniche e non standardizzate» ed ha quindi chiesto di «venire in Sicilia per potere tastare con mano le problematiche che il mio territorio sta vivendo».