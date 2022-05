Palermo, nuova corsa clandestina di cavalli per strada a Brancaccio

Nuova corsa clandestina di cavalli a Palermo e sempre a Brancaccio. La gara è stata ripresa e pubblicata su Tik Tok. Dalle immagini si vedono due fantini che si sfidano in via Salvatore Corleone, seguiti da decine di scooter. I giovani sui mezzi incitano i cavalli, tra urla e clacson impazziti. Scene che periodicamente si ripetono e che sfuggono alle forze dell'ordine.

I social, però, immortalano la gara. Il tutto è avvenuto intorno alle 3,30 di notte e qualche residente della zona, infastidito, ha telefonato alle forze dell'ordine.

Quando gli agenti sono arrivati in via Salvatore Corleone non hanno trovato nulla. Coem è già avvenuto nelle precedenti occasioni, gli inquirenti esamineranno i video pubblicati sui social per risalire ai partecipanti.

Lo scorso 13 febbraio una corsa clandestina di cavalli si era svolta in via Pecoraino, nella zona industriale di Brancaccio, utilizzando il percorso allestito per una gara ciclistica dilettantistica. Il giorno dopo vennero identificati e denunciati 4 giovani che vi avevano preso parte. E ancora, il 9 aprile scorso, un'altra gara, sempre a Brancaccio, venne pubblicata sempre su Tik Tok: un cavallo e il suo driver correvano e attorno decine di scooter, anche con tre persone in sella o senza casco, che seguivano l'animale a tutta velocità.

