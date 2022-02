Strada Palermo-Belmonte, aggiudicata la progettazione per la messa in sicurezza

Sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione per la messa in sicurezza della barriera paramassi che sovrasta la strada provinciale sp 37 che collega Palermo a Belmonte Mezzagno. Dal primo novembre dello scorso anno la strada è chiusa perché parte del costone roccioso è franato sulla barriera. I lavori sono stati aggiudicati dalla Città Metropolitana all’ingegnere Ivan Torretta. Da novembre il tratto di strada per collegare il capoluogo a Belmonte e parte del comune di Misilmeri è chiuso per il crollo dei massi. Nei mesi scorsi qualcuno aveva divelto i new jersey posizionati per bloccare il transito delle auto. Barriere che dopo alcuni giorni sono stati riposizionate.

© Riproduzione riservata