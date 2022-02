Palermo, il rogo al Moltivolti: raccolti 55 mila euro in 48 ore per farlo riaprire

La grande forza della solidarietà ha permesso di raccogliere 55 mila euro in sole 48 ore a sostegno di Moltivolti, il ristorante multietnico di Ballarò gravemente danneggiato da un incendio la notte tra sabato e domenica scorsa. Sono già 940 i bonifici a sostegno della campagna lanciata da Libera per sostenere l’associazione che gestisce lo spazio in via Giuseppe Mario Puglia. Lo scrive il Giornale di Sicilia in edicola oggi.

«Una cifra enorme, inaspettata, quasi la metà della montagna che dovremo scalare per ricominciare a lavorare e ad accogliervi nel nostro ristorante - scrive l’associazione sulla sua pagina facebook - Da domenica mattina non ci siamo potuti permettere di fermarci un istante a riflettere, motivati nel prendere di petto una situazione prima di esserne travolti. Grazie a voi oggi guardiamo fuori, respiriamo e ci rigettiamo nella sfida della riapertura con la conferma che non siamo soli, che al nostro fianco c’è un mondo intero che non vediamo l’ora di riabbracciare». I danni dell'incendio ammontano a 120 mila euro

