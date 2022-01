Palermo, un incendio devasta il ristorante Moltivolti: «Choc, tanti anni di lavoro in fumo»

Incendio al ristorante etnico Moltivolti a Palermo. È quanto si legge sul profilo Facebook del locale: "Stanotte un incendio scoppiato per cause ancora da accertare ha gravemente danneggiato il nostro caro Moltivolti. Come potete immaginare siamo sotto shock nel vedere il frutto di anni di lavoro andare letteralmente in fumo, e nonostante l'abbraccio immediato della nostra rete il dolore è immenso.

Ci prenderemo qualche ora per fare la conta dei danni e ricostruire l’accaduto per attivare tutte le misure del caso". Sul posto i vigili del fuoco, che hanno iniziato le indagini per stabilire le cause, ancora sconosciute, insieme ad un perito chiamato dai proprietari del locale. Come succede in questi casi, sono in piedi tutte le ipotesi

L'incendio arriva in un momento davvero critico per l'attività che da due anni. Moltivolti in questi due anni non ha licenziato nessuno dei 35 dipendenti.

Quella del locale ad un passo da Santa Chiara, a Ballarò, è una comunità unitissima, che ha sempre fatto parlare di se per le sue iniziative.

Come quella dello scorso anno, quando con una raccolta fondi aveva fatto arrivare a Palermo la famiglia del cuoco afghano Shapoor. Dieci persone salvate dalla generosità della comunità.

