Falsi vaccini a Palermo, Lo Voi: "Almeno altri 8 casi, due infermiere e un agente"

Corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Sono i reati contestati al leader dei no vax Filippo Accetta, all’amico Giuseppe Tomasino e all’infermiera Anna Maria Lo Brano. Sono i tre fermati dalla Digos per l’inchiesta sui falsi vaccini a Palermo.

Le intercettazioni e le telecamere nascoste

Una inchiesta della procura di Palermo che colpisce il nervo più scoperto nella cronaca di questi giorni. L’idea era quella di ottenere il lasciapassare, il cosiddetto green pass rafforzato, anche senza essersi realmente sottoposti alla vaccinazione.

Un risultato ottenuto dagli investigatori attraverso una serie di intercettazioni e telecamere nascoste, attraverso il quale è emerso come l’infermiera dell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo e gli altri indagati “avrebbero concluso un accordo corruttivo – dice il capo della procura di Palermo, Francesco Lo Voi -, in base al quale l’infermiera, verso un corrispettivo in denaro, avrebbe simulato 1’effettuazione della vaccinazione Covid19 nei confronti degli altri due destinatari del provvedimento di fermo, oltre che di due congiunti di uno di questi”.

Ma i casi sotto la lente dei magistrati palermitani non sono solo questi. Le intercettazioni telefoniche ed ambientali e le riprese video presso il centro di vaccinazione “hanno permesso di accertare – dice ancora il capo della Procura - che la stessa infermiera avrebbe effettuato ulteriori otto false vaccinazioni nei confronti di altre persone, tra cui un’altra infermiera vaccinatrice che lavorava alla Fiera del Mediterraneo ed un appartenente alla polizia in servizio in questura aPalermo”.

Il video sui social del leader no vax

C'è un video su TikTok dove Filippo Accetta, il leader No vax, finge di vaccinarsi con una boccetta di un prodotto per il corpo della Johnson & Johnson. "Anche Filippo Accetta si è vaccinato Johnson - dice nel video il leader no vax - poi dice che sono no Vax. Io mi vaccino perché credo al vaccino. Se non ci credete vedete. Mi sono vaccinato ora. Ho la febbre".

Accetta in piazza a Palermo e Roma: "Non mollare"

«Buongiorno a tutti amici fratelli sorelle io vi voglio bene a tutti non mollare e resistere che a giorni ne sentiremo delle belle la verità e vicina credetemi la gente come noi non molla mai». Lo scriveva appena ieri, sulla sua pagina Facebook, Filippo Accetta. Il 9 ottobre, il giorno dei disordini di Roma, scriveva: «Io c'ero e ne sono orgoglioso ragazzi per farvi vedere che la tv dice che eravamo in 10 mila quanto sono falsi... vi sembrano 10 mila?». E poi ogni giorno un pensiero, chiamando a non mollare «amici, fratelli e sorelle», come un guru no-vax: «Resistiamo - incita Accetta - perchè la gente come noi non molla mai noi amiamo la vita la libertà l’onestà e ci ribelliamo contro i soprusi e l’ingiustizia sè faremo rispettare tutto ciò vivremo liberi». E dopo l’allargamento delle vaccinazioni a più piccoli: «Popolo apritevi gli occhi... ora pure con i bambini ve la prendete maledetti dobbiamo solo resistere e la verità verrà a galla buona giornata a tutti». E avverte: «Volevate i no vax, ora in piazza avete anche i vaccinati. Volevate zotici e ignoranti, e vi siete ritrovati professori universitari, avvocati, magistrati, filosofi e psicologi. Volevate i fascisti, avete incontrato uomini e donne in ginocchio con il rosario in mano. Il popolo scende in tutte le piazze di Milano, Torino, Palermo... dal sud al nord una marea di gente perchè la gente come noi non molla mai. Viva la libertà no al green pass giù le mani dai nostri figli».

Le reazioni all'indagine

L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza auspica il licenziamento dell’infermiera coinvolta: "Le modalità con cui l'infermiera del Civico di Palermo avrebbe assunto condotte criminose per favorire no-vax non sono solo incompatibili con l'esercizio di una professione sanitaria, ma indignano a fronte di una emergenza pandemica che paralizza il mondo ed espone al rischio della vita centinaia di milioni di persone. Auspico una immediata reazione in sede disciplinare con l'avvio del procedimento di licenziamento. Ma non sono meno gravi le condotte irresponsabili di quanti hanno avuto vantaggio dalle prestazioni rese".

Sulla vicenda è intervento anche il deputato nazionale del Pd, Carmelo Miceli: "L'indagine svela un sistema criminale che non solo truffa lo Stato ma mette anche a rischio la sicurezza di tutti noi. I fermi di oggi a Palermo confermano quanto siano indispensabili i controlli nella lotta al Covid e quanto siano necessarie pene severissime per tutti gli irresponsabili che con le loro azioni mettono a repentaglio la vita dei nostri figli e vanificano gli sforzi e i sacrifici che stiamo facendo da due anni a questa parte".

