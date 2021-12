I finti vaccini a Palermo: la Digos adesso va a caccia dei complici

L’infermiera dell’ospedale Civico non sarebbe la sola sanitaria coinvolta nelle vaccinazioni false all’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo per avere il super green pass. Gli agenti della Digos, dopo i tre fermi che hanno portato in carcere Anna Maria Lo Brano, 52 anni, detta Ivana, il commerciante Giuseppe Tomasino, di 48, e il leader no-vax Filippo Accetta, di 52, stanno approfondendo più di uno spunto di indagine per verificare la partecipazione di altre persone al sistema e indicazioni potrebbero arrivare da computer e smartphone sequestrati.

