La casa disabili lager di Castelbuono, una donna ha squarciato il velo dell'omertà

Un’ex dipendente dell’associazione Suor Rosina La Grua Onlus di Castelbuono ha squarciato il velo d’omertà attorno alla struttura per disabili. E’ quanto si legge nell’ordinanza del Gip Angela Lo Piparo, del Tribunale di Termini Imerese.

La donna si è presentata alla Guardia di finanza e ha raccontato tutto quello che sapeva, puntando il dito sui vertici della onlus che avrebbero gestito la struttura residenziale per disabili fisici e psichici non rispettando gli standard previsti dalla convenzione con l’Asp. La casa era gestita dalla famiglia composta da Gaetano Di Marco, la moglie Antonietta Russo, e Maria Carla Di Marco, Vera Maria Cristina Di Marco e Chiara Di Marco. La donna avrebbe fornito una serie di dettagli grazie ai quali il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e il pm Alessandro Macaluso, che hanno coordinato le indagini dei finanzieri, hanno ricostruito uno scenario inquietante di illegalità diffusa nella gestione dell’associazione da parte di tutti coloro che con diverse mansioni erano lì occupati a tutti i livelli: dalla proprietà al personale medico, infermieristico e socio sanitario.

Il centro è convenzionato con l’Asp di Palermo con budget annuo assegnato di 1 milione di euro per il servizio dì riabilitazione a ciclo continuo. Inoltre, l’ente offre un servizio di terapia domiciliare, anche questo convenzionato con l’Asp di Palermo

La donna ha puntato il dito contro l’uso dei fondi da parte dei vertici dell’associazione, ma anche sulle condizioni strutturali della comunità ritenute non adeguate e con gravi carenze igienico sanitari. Poi ancora l’uso disinvolto dei farmaci utilizzati per stordire gli assistiti. La testimone ha fornito foto, mail e tutto quello di cui era in possesso.

