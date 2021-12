L'inchiesta sulla casa lager per disabili a Castelbuono: scarcerati due indagati

Dopo oltre 10 giorni dall’operazione Relax sulla casa lager per disabili a Castelbuono «Suor Rosina La Grua», il tribunale del riesame di Palermo presieduto da Lorenzo Chiarmonte ha disposto la scarcerazione per gli operatori socio sanitari indagati Massimo Palmisano di Caccamo di 40 anni, difeso dall’avvocato Giuseppe Minà e Agostino Villaraut, di Castelbuono 37 anni, difeso dall’avvocato Valeria Vallone e Francesco Paolo Sanfilippo. Il giudice ha disposto per i due gli arresti domiciliari. Lascia i domiciliari l’infermiere Fabrizio Cucco, 34 anni, Castelbuono (Palermo). Il giudice ha disposto l’interdizione dell’esercizio delle attività professionali per un anno.

© Riproduzione riservata