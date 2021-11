«Sì, toccavo i bimbi nelle parti intime», a Palermo confessa il finanziere Gianfranco Cascone

Il finanziere confessa gli abusi sessuali. Il brigadiere Gianfranco Cascone, in carcere dallo scorso agosto, ha ammesso durante un interrogatorio con il pubblico ministero quasi tutti gli addebiti di cui viene accusato. Ha fatto qualche distinguo, che non sposta granchè nella ricostruzione degli investigatori, ed ha raccontato cosa succedeva dentro il centro sportivo delle fiamme gialle di via Messina Marine. Un lungo racconto, davanti ai suoi avvocati, che ha descritto l’incredibile serie di violenze avvenute in una struttura che doveva essere protetta e lontana dai pericoli della strada. Invece il pericolo era proprio lì dentro, a bordo del campo di calcetto, dove i bambini si allenavano agli ordini del «mister» Cascone. Il brigadiere ha fatto delle precisazioni, sostenendo che era lui a toccare i bambini nelle parti intime, mentre loro non lo avrebbero mai nemmeno sfiorato.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Leopoldo Gargano

© Riproduzione riservata