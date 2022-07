«Sono Lucifero», così su TikTok l’ex finanziere condannato a Palermo per abusi su minori

Neanche il video inquietante su tik tok dove si era definito «Lucifero» dopo la separazione dalla moglie li aveva messi in allarme su quel mister di calcio con la divisa da finanziere che aveva aperto le porte del campus sportivo allestito nella caserma a ragazzini dai 7 ai 14 anni. Lo scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Quell’uomo sempre sorridente, che metteva video dei suoi atleti su YouTube inneggianti ai valori della condivisione, con il quale organizzavano feste e spaghettate, disponibile a «passare da casa» con la sua auto se uno dei genitori aveva impegni e non poteva accompagnare i figli per i pomeriggi dedicati ad allenamenti e mundialiti. Gianfranco Cascone, ora condannato a otto anni per abusi sessuali su sette minorenni (ha già annunciato il ricorso in Appello), è stato uno di famiglia per quasi tutti gli iscritti alla scuola aperta nel 2017 e chiusa prima per Covid e poi per l’inchiesta sui casi di pedofilia. Prati verdi, calci al pallone, risate e segreti pesanti che hanno trovato eco nei racconti delle piccole vittime durante il processo.

