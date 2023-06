Abusi su nove ragazzini in un campus a Palermo, inflitti 8 anni all'allenatore

I giudici della corte d’appello di Palermo hanno confermato la condanna a 8 anni all'ex brigadiere della guardia di finanza Gianfranco Cascone, 54 anni, che avrebbe abusato di nove ragazzini in un campus di Acqua dei Corsari a Palermo dove giocavano a calcetto. Cascone era stato arrestato in flagranza, le violenze erano state riprese in diretta dagli inquirenti, dopo la denuncia di due ragazzini.

Il «mister», secondo il loro racconto, avrebbe mascherato gli abusi fingendo fossero giochi e avrebbe approfittato dei momenti in cui si sarebbe trovato con loro in una piscina gonfiabile. Il finanziere aveva giustificato il suo comportamento parlando della «particolare frustrazione emotiva conseguente alla separazione coniugale». Le vittime sono assistite dagli avvocati Francesco Paolo Sanfilippo, Maria Laura Lima e Claudia Corrao.

