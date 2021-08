Cimitero dei Rotoli di Palermo da incubo. Scoppiano le bare, oltre 240 a terra: è allarme sanitario

Forse 950, 980 o già mille bare, non cambia il volto della vergogna al cimitero dei Rotoli di Palermo. Di certo c'è che il report di inizio agosto della Reset parla di 242 bare a terra e altre 733 sugli scaffali fino a esaurimento posti.

Mentre l’amministrazione comunale finisce per trovarsi, gira e rigira, in vicoli ciechi - scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola -, mentre si litiga per capire chi deve fare cosa e soprattutto con quanti uomini e mezzi, l’emergenza prende una piega ancora più grave: l’incubo dell’allarme sanitario. Le bare scoppiano, letteralmente. Lo ha comunicato senza mezzi termini il direttore del cimitero, Leonardo Cristofaro, al capo di gabinetto Sergio Pollicita, prima di Ferragosto: «A causa della mancanza di fosse dove operare inumazioni, oltre alle elevate temperature, numerosi feretri hanno cominciato a percolare copiosamente. La situazione è ormai tale da imporre l'immediata inumazione o l’acquisto improcrastinabile ed urgentissimo di un congruo numero di sovracasse di zinco destinate a contenerli».

Quindi, il solito intervento-tampone per sanificare i luoghi, «ma si è consapevoli che senza fosse di inumazione o cassoni di zinco la situazione non potrà che ulteriormente peggiorare sino a diventare un pericolo sanitario grave», ha concluso Cristofaro.

