Emergenza ai Rotoli di Palermo, lo sfogo: "Da un anno mio padre in deposito, morti come spazzatura"

“Per mettere un fiore sulla bara di mio padre, devo salire su un’altra bara e arrampicarmi. Ditemi voi se tutto questo è normale”. Lo sfogo arriva da un cittadino palermitano, Bennardo Raimondi, che da oltre un anno si reca al cimitero dei “Rotoli” o meglio al deposito del cimitero per fare visita al padre defunto.

“Mi vergogno, mi sento anche io umiliato per non aver dato ancora una degna sepoltura a mio padre – dice Raimondi – l’amministrazione comunale dovrebbe solo vergognarsi. Adesso con il caldo è quasi impossibile recarsi in uno di questi depositi: c’è puzza, alcune bare sono aperte, fuoriesce liquido, ci sono le zanzare. A Palermo non può succedere tutto questo, è una vergogna. La verità è che questi morti vengono trattati come spazzatura”.

