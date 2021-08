Emergenza cimitero dei Rotoli a Palermo, Salvini annuncia interrogazione parlamentare

Matteo Salvini ha annunciato un'interrogazione parlamentare sul cimitero dei Rotoli di Palermo, dove l'emergenza bare si è trasformata adesso in un vero e proprio allarme sanitario. "Bare accatastate da mesi e ora - complici le alte temperature - “grave pericolo sanitario” perfino secondo il Comune di Palermo. Lo scandalo del cimitero Rotoli nel capoluogo siciliano, che anche oggi ha ampio spazio nella cronaca locale, sarà oggetto di una interrogazione parlamentare del senatore Matteo Salvini che prossimamente intende fare un sopralluogo", fa sapere il gruppo della Lega al Senato.

Sfiorano ormai quota 1000 le bare accatastate e in attesa di una degna sepoltura, in quello che è ormai definito il "cimitero della vergogna". Sul Giornale di Sicilia in edicola oggi una doppia pagina di approfondimento sulla vicenda e un commento in prima pagina di Riccardo Arena.

Come scrive Connie Transirico sul quotidiano, il report di inizio agosto della Reset parla di 242 bare a terra e altre 733 sugli scaffali fino a esaurimento posti. E intanto le bare "scoppiano", letteralmente.

Intanto, il leader della Lega Salvini, questa mattina alle ore 11, farà visita al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina.

