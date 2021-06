Movida violenta a Palermo, ragazzo picchiato a sangue: gli aggressori sono due ventenni

Avevano aggredito e picchiato al volto un giovane e poi erano scappati. Oggi la polizia li ha identificati: si tratta di un 20enne e un 21enne, incensurati palermitani, ritenuti responsabili del reato di lesioni aggravate in concorso.

Lo scorso 22 maggio, i poliziotti del Commissariato di polizia “Centro” si sono recati presso piazzetta della Canna, dov’era stata segnalata un’aggressione nei confronti di un giovane avventore di uno dei tanti locali della zona. La vittima, contattata dagli agenti, ha riferito di essere stata aggredita per futili motivi da alcuni giovani di cui ha fornito una dettagliata descrizione.

Questi, dopo averlo colpito ripetutamente al volto, tanto da causargli la caduta di due denti, sono fuggiti, facendo perdere le tracce tra i vicoli del centro storico.

Determinanti, per arrivare agli aggressori, sono state le immagini dei circuiti di video sorveglianza presenti nei luoghi. I giovani assalitori, che sono stati riconosciuti anche dalla vittima, sono stati denunciati a piede libero per il reato di lesioni aggravate in concorso.

