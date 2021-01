La sfida su TikTok, le urla della madre e la corsa in ospedale: le ultime ore di vita di Antonella, coi suoi organi salverà 5 bimbi

Tutta Palermo da ieri versa lacrime per la piccola Antonella Sicomero, morta ad appena 10 anni per una sfida estrema, il "Black out challenge", una prova di soffocamento sui social, a quanto pare su TikTok. Disperati i familiari che raccontano le ultime drammatiche ore di vita della piccola.

LA TRAGEDIA

“Chiamavano disperatamente il 118 ma attaccavano la segreteria, il tempo era troppo poco. Abbiamo deciso di portare noi, con i genitori, mia nipote in ospedale”, racconta lo zio della piccola in un articolo di Virgilio Fagone sul Giornale di Sicilia in edicola.

La tragedia si è consumata mercoledì sera in vicolo Schiavuzzo, la strada che da piazza Rivoluzione porta alla Magione. L’allarme è partito quando la sorellina più piccola di Antonella l’ha trovata in bagno priva di sensi e ha avvisato i genitori. Momenti terribili anche per i vicini che raccontano quelle scene di dolore. “Siamo corsi tutti in strada, sentivamo delle urla terribili. La mamma gridava che la sua bambina era morta”.

Numerosi i messaggi di cordoglio su Facebook. “Ciao piccola Antonella. Vola lontano, più lontano che puoi. Sarai un bellissimo Angioletto”, scrive un'amica che come tutti si stringe attorno ai genitori. Il papà è un muratore, la mamma una casalinga che è al nono mese della sua quarta gravidanza. Sconvolti dal dolore hanno trovato la forza di acconsentire all’espianto degli organi, che consentirà di salvare le vite di 5 bambini.

I medici hanno operato tutta la notte dopo che ieri era stata dichiarata la morte cerebrale. Il cuoricino della bambina va all’Ismett di Palermo. All’ospedale Bambin Gesù di Roma andranno una parte del fegato e un rene, l’altra parte e il pancreas (per un trapianto combinato). Il secondo rene è invece destinato a Genova.

IL LUTTO

Piange il quartiere, dove la piccola Antonella era conosciuta. Piange tutta Palermo rimasta colpita da una tragedia inspiegabile. Il sindaco Leoluca Orlando ha disposto che oggi siano esposte a mezz'asta le bandiere negli edifici comunali, mentre nelle scuole viene osservato un minuto di silenzio.

LE INDAGINI

Sulla morte di Antonella Sicomero ci sono due inchieste aperte dalla Procura ordinaria diretta da Francesco Lo Voi e da quella dei minorenni guidata da Massimo Russo, che ha formulato l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Sulla vicenda indaga la polizia che ha sequestrato lo smartphone. Gli inquirenti e gli investigatori cercano riscontri, anche e soprattutto, dal telefonino, per verificare se e come la bambina possa avere avuto la possibilità di partecipare alla sfida (resistere il più possibile senza respirare) sul social, se abbia registrato un video o ne abbia visionato e abbia tentato di emulare qualcun altro.

Ieri TikTok ha diffuso una nota: "Siamo davanti ad un evento tragico e rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze e pensieri di vicinanza alla famiglia e agli amici di questa bambina. La sicurezza della community TikTok è la nostra priorità assoluta, siamo a disposizione delle autorità competenti per collaborare alle loro indagini".

