Nuovo raid contro una scuola a Palermo, incendiato l'asilo Peter Pan al Cep

Incendio all’asilo nido Peter Pan in via Barisano da Trani nel quartiere Cep a Palermo. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per accertare le cause del rogo. L'ipotesi è che si tratti di un incendio doloso.

Nella struttura "è presente un impianto antincendio regolarmente funzionante e il materiale è ignifugo ai sensi di legge" precisa il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che dichiara: "Criminali e farabutti! Chi danneggia, incendia, deruba e vandalizza un asilo ruba il futuro ai bambini e alle bambine di Palermo. Spero che gli autori del gravissimo attacco al 'Peter Pan' siano immediatamente identificati e colpiti con tutta la durezza che il loro comportamento ignobile merita".

L'assessore Giovanna Marano aggiunge: "Ancora un atto vile e indegno, un attacco violento, ancora più violento che in passato contro un asilo comunale. Un attacco contro i più piccoli e contro le famiglie, cui serve dare una risposta da parte di tutta la comunità scolastica".

