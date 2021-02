Incendio all'asilo Peter Pan di Palermo, sono stati 3 dodicenni: incastrati da video e social

Sono tre dodicenni gli artefici del rogo all'asilo nido comunale “Peter Pan”, nel quartiere San Giovanni Apostolo – ex Cep, a Palermo, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio scorso. È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri della Stazione di Borgo Nuovo e della Compagnia San Lorenzo, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo e dalla Procura presso il Tribunale dei Minorenni.

Si tratta di tre ragazzini, tutti di età inferiore ai quattordici anni e per questo non imputabili. Fondamentali per l’attività investigativa sono stati, oltre alle immagini di videosorveglianza della zona e alle indagini tecniche sul luogo del delitto, l’analisi dei profili dei social network e i controlli straordinari del territorio avviati nei giorni immediatamente successivi all’evento.

