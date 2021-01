Incendio in un asilo nido a Palermo, il video dopo il rogo

Incendio all’asilo nido Peter Pan in via Barisano da Trani nel quartiere Cep a Palermo. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per accertare le cause del rogo. L'ipotesi è che si tratti di un incendio doloso. Nel video le immagini dopo l'incendio.

«Condanniamo in maniera ferma questo atto che, se dovesse venire confermata la sua origine dolosa, richiede una rapida risposta da parte delle istituzioni».

Lo dice il segretario generale Cgil Palermo, Mario Ridulfo, per il quale «trovare e condannare i colpevoli, riaprire la struttura il prima possibile, mettendola in sicurezza, e andare avanti, è l’unica risposta davanti ad azioni simili poste in essere da chi vuole il degrado della nostra città. Esprimiamo la nostra solidarietà e condanniamo queste forme di cieca e ottusa violenza perpetrate contro il bene più prezioso della nostra comunità: l’istruzione e bambini che sono i semi del nostro futuro». Solidarietà al personale dell’asilo, «tra i più sottoposti della città a incendi e atti vandalici», dalla Funzione pubblica Cgil Palermo.

