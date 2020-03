Coronavirus, blitz a Ballarò e al Capo: vigili e Rap sgomberano i mercati

Blitz interforze di polizia municipale e Rap nei mercati storici di Ballarò e del Capo, a Palermo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei vigili urbani, assieme alle squadre della Rap, per fare smontare le bancarelle ancora allestite e raccogliere i rifiuti delle attività di vendita, come casse e resti di frutta e verdura.

Non si sono verificate tensioni e i venditori si sono mostrati collaborativi. Come deciso ieri dalla giunta, che si è riunita telematicamente, nei mercati storici è consentita la vendita nei negozi di generi alimentari e solo all'interno delle botteghe e rispettando le misure di sicurezza (come la distanza di un metro), previste dall'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio. Dunque, niente bancarelle.

La regola vale per i mercati storici di Ballarò, Capo, via Montalbo e Vucciria. Chiusi invece i mercati rionali settimanali.

L'attività del mercato ittico e quella del mercato ortofrutticolo sarà sospesa rispettivamente da sabato e da lunedì, nelle more dell'approntamento di un piano per il contingentamento degli accessi e per prevenire assembramenti all'interno.

Coronavirus, il video del blitz al mercato Ballarò di Palermo: "Chiudiamo per il bene di tutti"

