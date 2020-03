Coronavirus, bevevano e mangiavano in un locale abusivo a Palermo: denunciati

Pur essendo a conoscenza delle misure adottate dal Governo per il contenimento dei contagi da Covid-19, avevano deciso di incontrarsi e bere e mangiare insieme. È quanto raccontato da alcune persone trovate all'interno di un locale abusivo in vicolo Nuccio, nel quartiere Brancaccio a Palermo.

Tra di essi anche il titolare dell’attività, che dagli accertamenti dei poliziotti è risultato non avere le autorizzazioni comunali e sanitarie per la produzione, la trasformazione e la somministrazione di alimenti. All'interno del locale erano conservate numerose bottiglie di bevande varie, tre frigoriferi, un quaderno contenente i prezzi dei prodotti, una cassettina in legno con dentro denaro e altri oggetti.

Gli agenti hanno sequestrato il locale e ed elevato le previste sanzioni amministrative a carico del titolare.Sia qust'ultimo che gli avventori sono stati sanzionati anche per la violazione delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica in atto.

© Riproduzione riservata