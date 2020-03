Vendita blindata al mercato del contadino a Palermo, Orlando: "Tutto regolare"

Regolare l'apertura del "Mercato del contadino" allestito come ogni sabato a Villa Sperlinga a Palermo. Sul caso interviene il Comune in una nota precisando che "sono state diffuse sui social network alcune notizie false che è bene smentire. Innanzitutto va chiarito che i decreti e le ordinanze nazionali e regionali hanno specificatamente autorizzato l'apertura dei mercati 'diretti alla vendita di soli generi alimentari' e ciò con l'evidente scopo di garantire l'approvvigionamento alimentare delle città".

Come spiega il Comune, i mercati devono svolgersi con modalità (contingentamento degli accessi, utilizzo di mascherine e guanti) tali da garantire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Ieri gli uffici del Comune hanno concordato con gli organizzatori del mercato l'adozione di adeguate misure e stamattina la polizia municipale ha vigilato sulla corretta applicazione.

"Comprendiamo il clima di paura e tensione di queste ore - afferma il sindaco Leoluca Orlando - ma proprio per questo dobbiamo chiedere e chiedere con forza a tutti dall'astenersi dal diffondere notizie false o non controllate. Così si alimenta solo ulteriormente la paura e non si contribuisce alla soluzione di problemi. Chi poi dovesse ad arte diffondere notizie false o condividerle sui social network, si assume tutte le responsabilità, anche penali, del caso".

MERCATI STORICI. Presidiati dalle forze dell'ordine i mercati storici dopo l'ordinanza che vieta la vendita di generi alimentari nelle bancarelle. Ieri alcuni commercianti avevano protestato vivacemente con i vigili urbani sostenendo di non essere stati avvisati in tempo sullo stop alle bancarelle. Stamane la polizia municipale ha effettuato nuovi controlli al Capo, Ballarò e nei mercatini di altre zone popolari della città come via Montalbo, via Oreto e tra gli abusivi di via Lascaris e corso Finocchiaro Aprile.

