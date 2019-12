Palermo, dalle 14 di oggi la maxi isola pedonale in via Ruggero Settimo

Dalle 14 di oggi scatta la maxi isola pedonale in via Ruggero Settimo fino al 6 gennaio. Una grande area sarà riservata solo ai pedoni da piazza Politeama fino ai Quattro canti. Per la presidente dei commercianti Patrizia Di Dio, infatti, c’è il serio rischio che molti consumatori possano virare con decisione verso i centri commerciali pur di stare lontani dal caos che si verrà a creare in centro ma il Comun è convinto che questa misura possa rappresentare un aiuto per l'economia palermitana.

Le maestranze del Comune, così come riporta Giuseppe Leone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, stanno installando le barriere di cemento subito dopo l’asse via Turati-via Dante dove resteranno fino alla prossima Epifania. Lungo l’isola pedonale, invece, l’unico asse percorribile dai mezzi sarà quello di via Mariano Stabile.

