Incidente a Palermo, travolta e uccisa da un'auto in viale Croce Rossa

Un'altra tragedia sulle strade di Palermo. Un'anziana, Gilda Di Tullio, 80 anni, è morta questa notte dopo essere stata investita ieri sera in viale Croce Rossa, di fronte al ristorante Hana. La donna, secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia stradale, è stata centrata in pieno da una vettura, guidata ad un'ottantenne, che si è fermato per soccorrere la donna e chiamare il 118.

Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime: trasferita all'ospedale Villa Sofia in codice rosso, è deceduta nella notte per le gravissime ferite riportate. L'uomo alla guida della vettura, una ford Focus, è indagato per omicidio stradale.

E' il secondo pedone morto a Palermo nel giro di dieci giorni: lo scorso primo novembre una donna di 89 anni è morta dopo essere stata investita in via dei Nebrodi, mentre attraversava la strada. È stata centrata da uno scooter e, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale di Villa Sofia dove è deceduta. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia municipale.

