Incidente a Palermo, muore dopo una caduta un centauro di 43 anni

Tragedia a Palermo nella notte. Un uomo di 43 anni, Andrea Zizza, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo scooter, intorno all’1, in via Martin Luther King, a pochi passi dalla Fiera del Mediterraneo. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della polizia stradale, che stanno indagando sull'incidente, il centauro stava procedendo verso via Bonanno quando, per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi per terra. Inutili i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

E' la terza vittima sulle strade di Palermo a novembre. Qualche giorno fa un'anziana, Gilda Di Tullio, 80 anni, è morta dopo essere stata investita ieri sera in viale Croce Rossa, di fronte al ristorante Hana. La donna, secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia stradale, è stata centrata in pieno da una vettura, guidata ad un'ottantenne, che si è fermato per soccorrere la donna e chiamare il 118.

Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime: trasferita all'ospedale Villa Sofia in codice rosso, è deceduta nella notte per le gravissime ferite riportate. L'uomo alla guida della vettura, una ford Focus, è indagato per omicidio stradale. Lo scorso primo novembre una donna di 89 anni è morta dopo essere stata investita in via dei Nebrodi, mentre attraversava la strada. È stata centrata da uno scooter e, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale di Villa Sofia dove è deceduta. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia municipale.

