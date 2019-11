Due incidenti gravi a Palermo in poche ore: due donne in prognosi riservata

Grave incidente nella notte a Palermo. Un'auto, Fiat 500, che percorreva il parco della Favorita, si è schiantata contro un albero e si è ribaltata. Ferita in maniera grave la conducente, una 23enne palermitana che, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale Villa Sofia dove si trova ricoverata con alcune fratture al Trauma center in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia e i colleghi della sezione Infortunistica per accertare la dinamica dell'incidente.

Soltanto poche ore prima, sempre nel capoluogo, un altro scontro aveva provocato il ferimento di due donne in via Olio di Lino. Nel pomeriggio di ieri, due auto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio è stata una 77enne che si trovava alla guida della sua Fiat Seicento. I sanitari del 118 l'hanno trasportata all'ospedale Civico e la prognosi resta riservata.

Al volante dell'altra auto, una Skoda Fabia, un'altra signora che, in codice giallo, è stata trasportata all'ospedale Ingrassia. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso.

