Incidente a Palermo, muore donna investita da uno scooter

Nuova tragedia della strada a Palermo. Due giorni fa, intorno alle 19, una donna di 89 anni è stata investita in via dei Nebrodi mentre attraversava la strada.

È stata centrata da uno scooter e, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale di villa Sofia dove è deceduta.

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia municipale.

Non è la prima volta ch in via dei Nebrodi si verificano incidenti e i residenti hanno più volte lamentato la scarsa visibilità nella strada

© Riproduzione riservata