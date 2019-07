Mafia a Palermo, il genero di Inzerillo: "A 2 anni mio figlio con la pistola"

«A 2 anni gli devo mettere il 38 (la calibro 38, ndr) in mano». È il "regalo" che Giuseppe Spatola, genero del boss di Passo di Rigano Tommaso Inzerillo, aveva in programma di fare al figlio non appena avrebbe compiuto due anni. Un retroscena assurdo che emerge da una delle intercettazioni dell'inchiesta «New Connection», che ha portato all'arresto di 19 persone e decapitato i vertici del clan di Passo di Rigano, guidato dagli Inzerillo, tornati a Palermo negli anni Duemila dagli Usa, dove erano fuggiti durante la guerra di mafia di Totò Riina.

Come si legge in un articolo di Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia di oggi, Spatola si trova sul suo fuoristrada con altri due degli indagati, Benedetto Gabriele Militello e Antonio Di Maggio e si vanta esclamando «A 2 anni gli devo mettere il 38 nelle mani e ti devo fare saltare le candelette in aria… Ma carabiniere se a 3 anni non lo devo fare sparare». E lascia intendere che ha già una pistola conservata per il bambino.

Altri dettagli sui retroscena dell'inchiesta "New Connection" sul Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

