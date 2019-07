I soldi della mafia in sale scommesse e alimentari: i beni sequestrati a Palermo

A Passo di Rigano aveva l'autorità dell'arbitro, chiamato a risolvere dissidi privati, aveva anche la ricchezza di chi gestisce tante attività imprenditoriali.

Il capomafia Tommaso Inzerillo, arrestato nel blitz di mercoledì scorso a Palermo col cugino Francesco, era proprietario, di fatto, di diverse agenzie di scommesse abusive in città, di un negozio di ingrosso alimentare 'Sicily in Food', attraverso il quale imponeva la fornitura di prodotti ai rivenditori della zona.

A lui gli abitanti di Passo di Rigano si rivolgevano per la soluzione di dissidi privati come quando un medico che aveva una causa legale con una ex segretaria gli chiese di convincere la donna a ridurre le sue pretese economiche. "Io rispetto di più a te che tanti professori che si sentono e sono uno più fango dell'altro, con tutta la laurea che hanno...", gli diceva il medico.

Mafia a Palermo, blitz tra i Gambino e gli Inzerillo: nomi e foto degli arrestati Alessandro Mannino Antonino Fanara Antonino Lo Presti Santo Cipriano Calogero Zito Rosario Gambino Francesco Inzerillo Gabriele Militello Giuseppe Sansone Thomas Gambino Giuseppe Lo Cascio Gaetano Sansone Giuseppe Spatola Francesco Di Filippo Salvatore Gambino Antonio Di Maggio Giovanni Buscemi Tommaso Inzerillo Un fermo immagine tratto da un video della polizia Le intercettazioni

Autorità e potere economico. Anche se il patrimonio accumulato negli anni e investito in varie attività è stato oggetto di un sequestro preventivo da 3 milioni. In questo video alcuni dei beni nel mirino.

Ecco l'elenco completo dei beni sequestrati:

- BET & GAME s.r.l., con sede a Palermo in via Franz Liszt.

- MIAMI BEACH s.r.l., con sede a Palermo in via Corrado Lancia. L’impresa esercita l’attività di intermediazione e consulenza a supporto delle imprese inerente la gestione e relativi servizi di giochi di abilità, concorsi.

- MILBUC s.r.l., con sede a Palermo in via Emerico Amari; l’impresa esercita l’attività di preparazione, senza somministrazione, di cibi e bevande.

- Saldo conti correnti attivi, riconducibili ad indagati;

- SICILY IN FOOD s.r.l. con sede a Palermo in via Castellana; l’impresa esercita l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari. Saldo conti correnti attivi riconducibili ad indagati ed intestati alla società.

- Auto Jeep Renegade.

- Motoveicolo HONDA SH.

- F.A. s.r.l., con sede a Palermo in via Castellana. L’impresa esercita l’attività di bar e ristorazione.

- EDIL DECOR impresa individuale con sede a Palermo in via Leonardo da Vinci. L’impresa esercita l’attività di completamento e finitura di edifici.

- una impresa individuale con sede a Palermo in via Zaire che esercita l’attività di internet point.

- una impresa individuale con sede a Palermo in via Castellana che esercita l’attività di internet point.

- una impresa individuale con sede a Palermo in via Camillo Camilliani che esercita l’attività di allevamento di bovini e bufale da latte.

- Immobile a Torretta in contrada San Nicolò.

- Auto Fiat Panda.

