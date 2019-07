Festino di Palermo, evaso uno dei detenuti del carro

Evaso uno dei detenuti dell'Ucciardone impegnato nella realizzazione del carro per il Festino. Si chiama Alessandro Cannizzo, ha 44 anni ed è di Messina.

Ieri era in permesso per le prove del Festino, avrebbe dovuto fare ritorno all'Ucciardone, ma è sparito. La notizia è venuta fuori durante la lunga notte di omaggio alla Santuzza.

Cannizzo era in carcere per reati contro il patrimonio. In questi mesi all’Ucciardone è stato volontario in biblioteca, ma anche impegnato nelle attività teatrali con la compagnia di Lollo Franco. Aveva lavorato anche nella nuova sartoria, progetto avviato all’Ucciardone. Un detenuto modello la cui scelta ha sorpreso tutti, anche gli altri detenuti che hanno partecipato al Festino e che durante la diretta di Tgs hanno commentato: "Questa è stata un'esperienza di vita, esperienza bellissima. Siamo nella legalità ed è una grande emozione. Sentiamo il cambiamento".

Anche il sindaco Leoluca Orlando, dopo aver gridato W Palermo e Santa Rosalia dal carro ai Quattro Canti ha commentato l'evasione del detenuto. "C'è chi sbaglia, ma tutti gli altri detenuti che hanno partecipato a questa festa della città hanno capito il senso di questa operazione. Spero che Santa Rosalia ci aiuti a capire che cambiare è possibile ed è anche conveniente".

