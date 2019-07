Detenuto evaso durante il festino di Palermo: "Fatemi tornare, non ho soldi"

Di Alessandro Cannizzo, non si hanno più notizie da più di due settimane, dal giorno in cui stava lavorando insieme ad altri detenuti al carro trionfale della Santuzza. Adesso, però, si sarebbe rifatto vivo.

Sarebbe in Spagna, a Barcellona e, tramite i suoi familiari, avrebbe contattato la questura di Messina per farsi catturare.

L'uomo avrebbe finito i soldi e non saprebbe come tornare in Sicilia per poi costituirsi. Una vicenda ancora tutta da chiarire. Gli investigatori, come riporta Leopoldo Gargano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non hanno fornito conferme ufficiali. Le indagini sono in corso.

