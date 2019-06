Incidenti in via Bandita, piazza Virgilio e viale Regione: 3 feriti e traffico in tilt a Palermo

Tre incidenti questa mattina a Palermo. Il bilancio è di tre feriti non gravi. Il traffico è andato in tilt sia in piazza Virgilio che in viale Regione Siciliana all'altezza del semaforo di via Pitrè.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 8,30 in via Bandita. A scontrarsi un Piaggio Beverly e un Fiat Fiorino. Sono rimasti feriti, a causa dell'impatto, sia il conducente che il passeggero del motore. Si tratta di due uomini di 40 e 33 anni che sono stati trasportati all'ospedale Buccheri La Ferla. Entrambi non hanno riportato lesioni gravi.

Poco dopo, un mezzo pesante, per un banale incidente, si è rimasto bloccato in mezzo alla strada mandando subito il traffico in tilt. Una pattuglia di agenti della polizia municipale sono andati sul posto per far defluire i mezzi che si sono incolonnati all'incrocio con via Dante.

Intanto in tarda mattinata in viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale, all'altezza di via Pitrè in direzione di Trapani due mezzi si sono scontrati e una persona è rimasta ferita. Un'ambulanza ha trasferito un uomo all'ospedale Policlinico. Ancora non si conosce la sua prognosi. Intanto gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi e hanno cercato di far defluire le auto che si erano incolonnate sia in via Pitrè che in viale Regione.

