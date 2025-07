L'inchiesta all'Ars. Il bando per Vogue e l’affare del call center

Che sia un bando «scritto su misura» o un appalto per affari in un’altra Regione non aveva alcuna importanza. La rete messa in piedi - secondo l’accusa - da Sabrina De Capitani non conosceva ostacoli, forte dell’influenza che lei esercitava sull’assessore Elvira Amata e sul presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

È così che nell’aprile del 2023 la De Capitani fa in modo che l’assessorato al Turismo confezioni un bando «su misura» per la rivista Vogue. Il mensile stava preparando un servizio sulla Sicilia e la De Capitani cerca di trovare spazio per la Amata. La informa che «indipendentemente che l’assessorato possa dare un contributo, Vogue il servizio lo fa. Ma se un contributo c’è possiamo entrare nei contenuti».

