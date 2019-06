Incidenti nella notte a Palermo: tre feriti, grave un motociclista

Due incidenti questa notte in via Campolo e in via XX Settembre a Palermo. Il bilancio è di 3 feriti di cui uno ricoverato i gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia.

Il primo incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via Campolo all’altezza del bar pasticceria New Paradise. Una Fiat 5O0 X e Piaggio Liberty si sono scontrati violentemente. Il centauro M.G.S di 19 anni è stato scaraventato violentemente sull’asfalto e ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

Anche il conducente della vettura di 40 anni M.A. è rimasto ferito meno gravemente e si trova ricoverato nello stesso ospedale. Il quarantenne ha terminato la sua corsa su una Fiat Panda parcheggiata in zona.

L’altro violento impatto è avvenuto intorno alle 4 tra via Dante e via Nicolò Garzilli. Questa volta a scontrarsi sono state un’auto Smart e una bici con in sella D. A., di 21 anni, che è rimasto ferito. Sul posto è accorsa un’ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Sofia.

Sia in via Campolo che all’incrocio tra via Dante e via Garzilli, gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica degli incidenti.

