Palermo, incidente allo Zen coinvolge un'intera famiglia: gravi due fratellini di 2 e 4 anni

Grave incidente questa notte allo Zen in piazza Simon Bolivar a Palermo, intorno alle 4,15. Una Renault Captur con all'interno un'intera famiglia, padre madre e due bimbi piccoli, si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Feriti i due fratellini di due e quattro anni che sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale Cervello. Il più piccolo è in condizioni più gravi, ricoverato in Pediatria in prognosi riservata.

La madre e il padre, con ferite più lievi, sono stati trasportati a bordo di due ambulanze all'ospedale Villa Sofia. Gli agenti della sezione infortunistica stradale che sono intervenuti sul posto hanno richiesto gli esami del tasso alcolemico per l'uomo.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti che hanno effettuato i rilievi in piazza Bolivar.

