Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: un ferito e traffico in tilt

Un incidente ha paralizzato questa mattina viale Regione siciliana, a Palermo, all'altezza del ponte di via Ernesto Basile. A scontrarsi uno scooter e un'auto nella bretella laterale in direzione Trapani.

Il centauro è balzato dallo scooter e ha riportato ferite. Sul posto è arrivata un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Civico.

Intanto in zona è stato necessario l'intervento degli agenti della polizia municipale per dirigere il traffico e gli incolonnamenti che si sono creati in tutta viale Regione siciliana.

Sono intervenuti anche gli agenti dell'infortunistica stradale, che hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Quotidianamente, a causa di incidenti stradali, in viale Regione Siciliana regna il caos e il traffico rimane paralizzato per ore.

Ieri mattina, nella carreggiata centrale, all'altezza di via Pitrè in direzione di Trapani si è verificato uno scontro fra due mezzi. Anche in questo caso una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Policlinico. A causa dell'incidente, il traffico è andato in tilt per diverse ore.

© Riproduzione riservata