Palermo, scontro in viale Regione siciliana: due feriti all'ospedale Civico

Paura nella tarda serata di ieri poco prima delle 23 in viale Regione siciliana Sud Est a Palermo in direzione di Catania. L’impatto è avvenuto tra una Dacia Sandero e una Lancia Y all’altezza di via Giovanni Barbaro in zona centro commerciale Forum.

I due conducenti rimasti feriti sono una ragazza di 18 anni che era alla guida di una Lancia Y e il conducente della Dacia Sandero di 53 anni. Entrambi sono stati trasportati a bordo di due ambulanze all’ospedale Civico di Palermo. Nessuno dei due ha riportato gravi ferite.

Gli agenti dell'infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi per cercare di capire la dinamica dell'incidente.

