Ancora incidenti a Palermo: paura per un minore investito in via Roma, scontro e caos in via Crispi

Ancora due incidenti a Palermo questo pomeriggio. Il primo, in via Crispi, quasi di fronte l'ingresso del porto, tra un tir e un'auto, intorno alle 14. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico nella zona, come spesso accade in un punto particolarmente delicato per via di chiusure varie e della carreggiata stretta, è andato completamente in tilt, con auto in coda e rallentamenti per circa un'ora e mezza.

La situazione è poi lentamente tornata alla normalità, ma con la circolazione stradale con ceto fluida. Altro incidente in via Roma, dove un minorenne è stato investito, davanti al supermercato Lidl, da un autocarro. Molto lo spavento ma per fortuna il ragazzino non è in pericolo di vita: è stato trasportato, in codice giallo, all'ospedale dei Bambini. Indagini da parte della polizia municipale.

Incidente questa mattina prima delle 8 in via Regione Siciliana, nella corsia centrale, in direzione Trapani, all'altezza via Maria SS. Mediatrice. Un tir ha fatto testa coda, a causa del bloccaggio dei freni, e ha completamente invaso la carreggiata. Nessun ferito. Inevitabilmente il traffico è andato in tilt con lunghi incolonnamenti. Sul posto i vigili urbani.

