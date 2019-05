Incidente a Palermo, scontro tra auto e scooter: un ferito

Paura questa mattina in corso Calatafimi a Palermo. Intorno alle 8 uno scooter si è scontrato con un’auto.

L’incidente ha provocato un ferito lieve, il motociclista, che è stato portato in ospedale al Civico dai sanitari del 118. Inevitabili le conseguenze sul traffico veicolare anche in considerazione anche dell'orario in cui è avvenuto lo scontro.

Sul posto la polizia municipale e l'infortunistica stradale per accertare le cause dell'incidente.

E sempre stamattina, in un'altra zona della città, in via Regione Siciliana, un tir, a causa di un malfunzionamento dei freni, si è intraversato occupando quasi totalmente la carreggiata. Anche qui traffico in tilt.

