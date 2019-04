Ancora incidenti a Palermo, tre scontri nella notte: cinque i feriti

Tre incidenti stradali a Palermo la scorso notte. Cinque persone sono rimaste ferite, nessuno per fortuna in maniera grave. Intorno all'1 scontro tra un'auto e una moto in via Ammiraglio Rizzo, angolo via Don Orione, con il centauro che è finito a terra: trasportato a Villa Sofia in codice giallo, le sue condizioni non sono gravi.

Qualche minuto dopo tre persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto alla Cala: anche loro soccorse dagli uomini del 118 e trasportate al Civico in codice giallo, ma le loro condizioni non preoccupano. Intorno alle 2.30 terzo incidente in via Sammartino, con una persona ferita ma medicata sul posto. Interventi da parte dell'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi e indaga sui sinistri.

© Riproduzione riservata